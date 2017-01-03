Reina saldırısında ölen Mesut Gürbüz, Sivas'ta toprağa verildi

İSTANBUL Ortaköy'de ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı gecesi meydana gelen silahlı terör saldırısında yaşamını yitiren 39 kişi arasındaki 28 yaşındaki Mesut Gürbüz'ün cenazesi, memleketi Sivas'ın Gemerek İlçesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Almanya'dan tatil için geldiği İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren Mesut Gürbüz'ün cenazesi, dün gece karayoluyla memleketi Sivas'ın Gemerek İlçesi'ne bağlı Eğerci Köyü'ne getirildi. Gürbüz için köy meydanındaki Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Gemerek Kaymamı Cuma Kılınç, Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

'DAMATLIK GİYDİREMEDEN KEFEN GİYDİRDİLER'

Mesit Gürbüz'ün annesi Narin Gürbüz, törende "Mesut'um yavrum, ben kıyamazdım sana, eller nasıl kıydı Mesut'um kalk da ben yatayım yavrum. Damatlık giydiremeden teröristler kefen giydirdi. O teröristler girecek toprak bulamazlar inşallah" diyerek gözyaşı döktü.

Gürbüz'ün dayısı Remzi Ekici ise "Ağlamayın, teröristlerin ekmeğine yağ sürmeyin, sevindirmeyin. Bir Mesut ölür, bin Mesut dirilir" diye konuştu.

Gürbüz'ün bazı yakınları da tabuta sarılıp öperek ağladı. Gürbüz'ün cenazesi Gemerek İlçe Müftüsü İhsan Öz'ün öğle namazı kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

DHA