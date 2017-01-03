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İstanbul Haberi: Reina'daki katliam: 6 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Reina'daki katliam: 6 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı
14:483 Ocak 2017
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Reina'daki katliam: 6 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Reina'daki katliam: 6 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

 

 

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA) Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Saldırıdan sonra 32 kişinin cenazesi ülkelerine gönderilmişti. Bugün de 6 kişinin cenazesi ülkelerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na götürüldü.

Filistin asıllı Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Abbolos'un cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor. Abbolos'un da işlemlerinin tamamlandığı, cenazesinin teslim edilmek üzere ailesinin beklendiği öğrenildi.
 

DHA

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