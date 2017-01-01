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İstanbul Haberi: REİNA'NIN KAPISINDA TERÖRE KURBAN GİTTİ (1)

REİNA'NIN KAPISINDA TERÖRE KURBAN GİTTİ (1)
15:261 Ocak 2017
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REİNA'NIN KAPISINDA TERÖRE KURBAN GİTTİ (1)
REİNA'NIN KAPISINDA TERÖRE KURBAN GİTTİ (1)

REİNA'NIN KAPISINDA TERÖRE KURBAN GİTTİ (1)

Teröristin ilk kurbanlarından 47 yaşındaki Ayhan Arık son yolculuğuna uğurlanıyor.

Haber / Kamera: Erhen TEKTEN – İstanbul (DHA)

Teröristin ilk kurbanlarından Ayhan Arık, son yolculuğuna uğurlanıyor. Reina'daki yılbaşı eğlencesine yabancı uyruklu misafirleri getiren Turizm Şirketi çalışanı, Ayhan Arık kapıda beklerken teröristin ilk kurşanlarına hedef oldu. Başından aldığı kurşunla kapı önünde hayatını kaybeden Arık için Küçükköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Arık'ın Türk Bayrağına sarılı tabuta camiye getirildi. İki oğlu babalarının tabutu başında gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü:

– Cenazeden detay görüntü

 

DHA

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