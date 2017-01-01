Reina'nın kapısında teröre kurban gitti (2)

Erhan TEKTEN /İSTANBUL, (DHA) Ortaköy'de gece saatlerinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden turizm şoförü Ayhan Arık (47) son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde iki oğlu tabutu başında gözyaşı döktü.

Reina gece kulübündeki 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı terör saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanmaya başladı. Silahlı terör saldırısının yaşandığı sırada kapıda gece kulübünde çalışan görevlilerle birlikte çay içtiği öğrenilen turizm şoförü Ayhan Arık da hayatını kaybedenlerden biriydi. Eğlence mekanına turist getiren servis şoförünün Arık'ın cenaze töreninde, oğulları Ulaş ve Anıl, Arık'ın bayrağa sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Küçükköy Merkez Camii'ndeki törende Arık'ın babası Davut Arık, eşi Özlem Arık, kardeşi Faruk Arık ve 2 oğlu taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Arık'ın ailesi, yakınları, iş arkadaşları ve komşuları katıldı. Tabutun başına gelen oğulları Ulaş, Anıl ve kardeşi Faruk Arık, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Arık'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Yeşilyayla Mezarlığı'na defnedildi.

DHA