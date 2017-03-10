Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: 'Reis' filmi sinemayı dolduramadı

'Reis' filmi sinemayı dolduramadı
02:3310 Mart 2017
Son Dakika Haberi
'Reis' filmi sinemayı dolduramadı
'Reis' filmi sinemayı dolduramadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un üstlendiği sinema filmi 'Reis' Almanya'da beklenen ilgiyi görmedi.

3 Mart tarihinde vizyona giren 'Reis' Almanya'nın Fransa'ya sınır kenti olan Kehl'de bir sinema salonunda ilk gösterisini yaptı ancak salonda çok sayıda koltuk boş kaldı. Fransa'nın Strasbourg, Alsas, Almanya'nın Kehl, Ortenau bölgesinden 170 kişilik salonda sadece 80'e yakın seyirci 'Reis' filmini izlemeye geldi. Türkiye'de 1 saat 58 dakika süren sinema filminin Almanya kopyasında 11 dakika eksik olarak1 saat 47 dakika gösterilmesi de izleyenlerin kafasını karıştırdı. Çoğu izleyenler filmin Avrupa kopyasın bazı bölümlerinin sansüre takıldığını öne sürdü.

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar