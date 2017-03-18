Rekor denemesinde vücudunda 17 beton bloğu kırdırdı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, rekor denemesi yapıldı. 2015 yılında göğüs üstünde en fazla beton blok kırma denemesi yapan ve 16 bloğu 6 dakika 33 saniyede kırdıran dünya şampiyonu Ali Bahçetepe, Milas'ta 17 bloğu 4 dakika 75 saniyede kırdırarak yeni bir rekora imza attı.

Dünya Şampiyonu Ali Bahçetepe, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında bugün öğlen saatlerinde Milas'ta iki dünya rekoru denemesi gerçekleştirdi. Guinness rekorlarına adını yazdıran Ali Bahçetepe, ilk rekor denemesini tek vuruşla en çok beton blok kırmada denedi. 2015 yılında 37 beton blokla kırdığı rekoru Milas'ta bir blok daha artırarak deneyen Bahçetepe, 38 beton bloğu kırıp, yeni bir rekora adını yazdırmaya çalıştı. 38 beton bloğun üst üste dizildiği platform önüne gelen Bahçetepe, seyircilerin de meraklı bakışları eşliğinde rekor denemesini yaptı. Fakat başarılı olamadı.

GÖĞÜS ÜSTÜNDE BAŞARDI

Bahçetepe daha sonra yine rekoru kendinde bulunan göğüs üstünde en fazla ve en kısa sürede beton blok kırma rekorunu denedi. 2015 yılında 16 bloğu 6 dakika 33 saniyede kırdıran Bahçetepe, bu kez 17 beton bloğu en kısa süre içerisinde kırdırmaya çalıştı. Bahçetepe, meraklı bakışlar eşliğinde yere yatarak, her biri 75 santim uzunluğunda, 25 santim genişliğinde ve 7 santim kalınlığında olan beton blokları üzerine koydurdu. Balyozla 4 dakika 75 saniyede bloklar kırıldı. Bahçetepe, göğüs üstünde beton blok kırdırma alanında ikinci dünya rekorunu Milas'ta kırdı.

Bahçetepe'yi tebrik ederek plaket ve çiçek takdim eden CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Milas'a kırılması güç bir rekor armağan ettiniz. Teşekkür ediyoruz" dedi.w

DHA