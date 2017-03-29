Rektör, öğrencisinin doğalgaz faturasını ödedi

DÜZCE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencisinin sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gönderdiği 114 liralık doğalgaz faturasını ödedi.

Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Oğulcan Akkır, doğalgaz firmasından cep telefonuna genderilen, '27 Mart son ödeme tarihli 114 lira 43 kuruşluk doğalgaz faturanız oluşturulmuştur' mesajını, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın twitter hesabına iliştirip, "Sayın rektör hocam; Biz de mağduruz. Bu seferlik borç olarak bunu ödeseniz, biz de burslar yatınca size geri versek olur mu" yazdı. Prof. Dr. Çakar ise "Şimdi gördüm. Hem son ödeme tarihi yarın. Sabah ofise uğrayın" yanıtını verdi. Prof. Dr. Çakar, daha sonra öğrencisine faturasının ödendiğini "İşlem tamam" mesajıyla bildirdi. Oğulcan Akkır da "Hocam gerçekten mi, şaka değil de mi Allah sizden razı olsun. Kredilerimiz yatar yatmaz hemen geri vereceğiz" yazarak Rektör Prof. Dr. Çakar'a teşekkür etti.

DHA