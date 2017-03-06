Rixos Accord ortaklığı açıklandı

RİXOS Oteller Grubu sahibi Fettah Tamince, twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Fransa merkezli uluslararası otel zinciri Accor Grup'la stratejik işbirliği alanında anlaştıklarını bildirdi.

Fettah Tamince, Rixos Otelleri için Türkiye'de Mercure, Novotel ve İbis markalarıyla yer alan ve şehir otelciliğinde en önemli gruplardan Fransız Accor Grubu ile stratejik işbirliği anlaşması sağladıklarını açıkladı.

Kişisel twitter hesabından duyuru yapan Tamince, "Rixos Hotels ve Accor Hotels stratejik işbirliğini duyurmaktan dolayı memnuniyet duyarım. Bu başarıya bizi ulaştıran misafirlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Oyun alanımız dünya demiştik, bu ortaklık ile dünyanın pek çok ülkesinde yeni yatırımlarla var olacağız" diye yazdı.

Tamince'nin sahibi olduğu Rixos Oteller Grubu'nun bir süredir uluslararası otel zinciri Accor Grup’la masada olduğu ve Accor’la yapılacak anlaşmanın Uluslararası Turizm Borsası'nda (ITB Berlin) perşembe günü açıklanmasının beklendiği konuşuluyordu. Stratejik işbirliğinin içeriğiyle ilgili açıklama yapılmazken, şehir otelleriyle tanınan Accor Grubu’nun lüks resort yatırımlarını Rixos markası ile yapacağı ifade edildi.

DHA