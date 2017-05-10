Rize'de engelli kız için seferber oldu, ‘Yılın Şoförü’ seçildi

RİZE'de engellilere duyarlı halk otobüsü şoförü Aslan Uzunoğlu, Rize'de Yılın Şoförü seçildi.

Tekerlekli sandalye kullanan yürüme engelli Kübra Bal, geçen ay İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde, Vali Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Reşat Kasap ile görüşürken halk otobüsü şoförlerinden yakınırken sadece birisinin kendisine yardımcı olduğunu, diğerlerinin ise engelli rampasını açmayarak kendisini araçlara almadıklarını anlatarak şikayet etti. Bunun üzerine şoförlerin uyarılacağını belirten Vali Bektaş ve Başkan Kasap, engelli kıza yardımcı olan şoförün bulunarak ödüllendirilmesini istedi. Gelişmeler sonrasında GündoğduAlipaşa hattında çalışan 30 yıllık halk otobüsü şoförü Aslan Uzunoğlu, Rize Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Yılın Şoförü' seçildi.

DHA'NIN KANAL D' DE YAYINLANAN HABERİ İZLETİLDİ

Rize Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde Trafik Haftası etkinliği düzenlendi. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ile Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, engelli Kübra Bal'a yardımcı olan ve Yılın Şoförü seçilen 30 yıllık şoför Aslan Uzunoğlu ile ilgili DHA tarafından hazırlanan ve Kanal D'de yayınlanan haberi izletildi.

ÖDÜLÜNÜ ALDI

Törende konuşan Rize Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Yılın Şoförü'nü seçerken önceki yıllarda olduğu gibi trafik cezası veya kazası olup olmadığına bakılmadığını belirterek, “Bu arkadaşımız iyi şoför. Ancak, bundan da öte iyi bir insan. Rize'yi, ülkeyi ve dünyayı iyilik kurtaracak. Yaşasın iyilik. Yılın Şoförü seçilen arkadaşlarımızın sayısının artmasını diliyorum” dedi. Alkışlarla sahneye çağrılan Aslan Uzunoğlu'na ödülünü Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile Kübra Bal birlikte verdi. Vali Bektaş, şoför Aslan Uzunoğlu'nu gösterdiği insanı davranıştan dolayı kutladı.

DHA