Rize'de okulları kapatılacak liselilerden sessiz oturma eylemi

RİZE'de, meslek liselerinin oranının artırılarak akademik liselerin oranının azaltılması projesi kapsamında Rize Anadolu Lisesi'nin gelecek yıldan itibaren kapatılarak öğrencilerin başka bir okula gönderilmesi yönünde karar alındı. Liseli öğrenciler, okul önünde sessiz oturma eylemi ile kararı protesto etti.

Engindere Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi bahçesinde toplanan yaklaşık 300 lise öğrencisi, 'Rize Anadolu Lisesi tarihtir, kapatılamaz' yazılı pankart açarak sessiz oturma eylemi yaptı. Bir süre sessiz oturan liseli öğrenciler, protestoyu daha sonra alkışlarla tamamladı. Öğrenciler okulları için yaptıkları tezahüratlar eşliğinde okuldan ayrıldı.

Rize Anadolu Lisesi öğrencileri okullarının kapatılma kararının yeniden gözden geçirilmesi için Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Rize Valiliği'ne mektupla başvuruda bulundu.

DHA