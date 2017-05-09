Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rize Haberi: Rize'de şiddetli rüzgarda 40 evin çatısı uçtu

Rize'de şiddetli rüzgarda 40 evin çatısı uçtu

17:579 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Rize'de şiddetli rüzgarda 40 evin çatısı uçtu
Rize'de şiddetli rüzgarda 40 evin çatısı uçtu

RİZE'de kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar 40 evin çatısını uçurdu.
Rize'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle il merkezi ile birlikte Çayeli ve Güneysu ilçelerinde 40 evin çatısı uçtu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olaylarla ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti çalışması başlattı.  Rüzgar bazı köylerde elektrik nakil hatlarına da zarar verdi.
Rize'de son aylarda şiddetli rüzgarlar nedeniyle 475 evin çatısı hasar gördü. Evlerinin çatısı hasar gören ailelere 2'şer bin lira maddi yardım yapılacağı belirtildi.

DHA

Ankara’nın parıldayan semti Çukurambar’la ilgili 5 nefis gerçek
Keşfet

Ankara’nın parıldayan semti Çukurambar’la ilgili 5 nefis gerçek

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar