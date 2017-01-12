Rize’li 42 kadın, yanlışlıkla Özkürtün Belde nüfusuna kaydedilmiş

RİZE’de bir derneğin, el işi ürünlerin şenliklerde açılacak stantlarda satılabilmesi için Gümüşhane'nin Kürtün İlçesi Özkürtün Beldesi'ne gönderdiği isim listesinde adı geçen 42 kadın belde nüfusuna kaydedildi. Özkürtün Belde Belediye Başkanı Aynur Zorlu Kaya, bunun bir yanlışlıktan kaynaklandığını fark edilen hatanın hemen düzeltildiğini söyledi.

Rize Kadınlar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (RİKADER), ev kadınları için iğne oyası kursu açtı. Kursa katılan kadınların el emeği işlemelerinin satışı için girişimlerde bulunan RİKADER yönetimi Rize, Artvin ve Gümüşhane’nin yaylalarında yaz aylarında yapılacak şenliklerde stant açmak için bir süre önce ilgili belediyelere başvurdu. Gümüşhane’nin Kürtün İlçesi Özkürtün Beldesi’ne de bölgede yaz aylarında yapılacak şenlik için başvuran ve ücretsiz stant isteyen dernek, 42 kadının nüfus bilgilerini içeren listeyi belediyeye gönderdi. İddiaya göre yanlışlıkla İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilen listede ismi geçen kadınlar, belde nüfusuna kaydedildi.

Listede adı yer alan kadınlardan birinin ikametgah kaydı almak için Rize Nüfus Müdürlüğü’ ne başvurması üzerine olay ortaya çıktı ve 8 gün süreyle Özkürtün nüfusuna kayıtlı kalan 42 kadının nüfus kayıtları iade edildi. Olayı öğrenen listede adı geçen kadınlardan 23'ü Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

RİKADER BAŞKANI: KASIT VE ART NİYET YOK

RİKADER Başkanı Selda Özçelik, iğne oyası kursuna katılan kadınların el emeği ürünlerinin şenliklerde satılabilmesi için 3 ilde belediyelere başvurarak kadınların isim listesini bildirdiklerini ancak Özkürtün Beldesi'nde yanlışlıkla kadınların bilgilerinin nüfusa kaydedildiğini söyledi. Özçelik, "Burada asla bir kasıt ve art niyet yok. Tamamen yanlışlık sonucu bu durum gelişti. Olay fark edilince nüfus kayıtları geri alındı. Amacımız kadınlarımızın el emeklerinin satışı yapılarak gelir elde etmelerini sağlamaktı" dedi.

ÖZKÜRTÜN BELEDİYE BAŞKANI: YANLIŞLIK OLMUŞ

Olanları kısa süre önce öğrendiğini belirten Özkürtün Belde Belediye Başkanı Aynur Zorlu Kaya da, yaptığı araştırmada olayın bir yanlışlık sonucu meydana geldiğini belirlediklerini söyledi. Kaya, şöyle konuştu:

"Kadın Derneği üyeleri yanlışlık sonucu belde nüfusuna kaydedilmiş. Olayı öğrenince tepki gösterdim. Böyle bir şey asla olamaz. Tamamen yanlışlık sonucu olay gerçekleşmiş. Bizim bilgimiz dışında gerçekleşen bu durum asla kabul edilemez. Hata fark edildiğinde hemen düzeltilmiş. Bir hata yapıldığı doğrudur ama telafisi de hemen yapılmış. Olay büyütülmemeli."

DHA