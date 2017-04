Robot yarışmasında şampiyon oldular

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)ABD'de düzenlenen dünya çapındaki robotik yarışmasına Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı, 6 hafta gibi bir sürede ürettikleri robotla şampiyon oldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen First Robotıcs Competıtıon isimli robotik yarışmasında şampiyon alan Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı olan İntegra 3624 takımı üyeleri yurda döndü. Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a gelen şampiyon takımı Atatürk Havalimanı'nda, aileleri ve okul arkadaşları çiçeklerle karşıladı. Katıldıkları grubu şampiyon olarak tamamlayan Integra 3646 isimli robotik takım üyeleri 18 Nisan'da Houston' da 500'ün üzerinde takımın katılımıyla gerçekleştirilecek büyük şampiyonada birincilik ödülü alacaklarını söylediler.



"DÜNYA ŞAMPİYONU OLARAK DÖNMEK İSTİYORUZ"

Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Okul müdürü ve takım koçu Tolga Yıldız, “Öncelikle çok mutluyuz. Türk çocuklarına bu fırsat verildiğinde ortaya çıkan manzara belli. Her ülkeden insanların bulunduğu bir turnuvada ABD'deki şampiyonluk ödülüyle buraya geliyoruz. Her şeyden kıymetlisi budur. Bu bir robotik yarışması liseler arasında tüm dünyada yaklaşık 350 bin öğrencinin yer aldığı turnuvalar serisinden bir tanesi. Biz Kalifornia'daki turnuvaya katıldık. Bu turnuvaların aralarındaki şampiyonları ve derece alanların küçük bir kısmı dünya şampiyonasına gönderiliyor. Bizim grup da onlardan bir tanesi. İnşallah şampiyonluk ödülüyle de birlikte Nisan ayının sonuna doğru burada olacağız" dedi.

"SAHADAKİ TÜM GÖREVLERİ TAMAMLIYOR"

Yarışmaya katıldıkları robotları hakkında bilgi veren Integra 3646 takımının kaptanı Anıl Cici ise “Robotumuz yaklaşık 55 kg ağırlığında ve yerden bir mertek yükseklikte. Bir ipe tırmanabiliyor, sahadaki çeşitli görevleri yapıyor. Belli bir yerdeki potaya basket atabiliyor. Sahadaki tüm görevleri tamamlayabiliyor" şeklinde konuştu.

"BİZE ASLINDA BİR MİRAS BAKILDI"

Robotik takımının üyelerinden Berk sürücü de, “Biz bu işe girdiğimiz andan itibaren var gücümüzle çalışıyoruz. Aslında bize bırakılan bir miras var, 2011 yılında kurulmuş 6 senelik bir takımız. Üst dönemlerimizle birlikte çalışmalarımız en başından itibaren devam ediyor. Yani okula girdiğimiz andan itibaren oluşmuş bir ruh var, biz de elimizden geldiğince hakkını vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA