Rosturizm, Rusya’ya giriş vizesinde kolaylık istedi

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Oleg Safonov, Rusya’ya giriş vizesini çıkarma prosedürünün kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Safonov yaptığı açıklamada, gümrük ve sınır politikalarının gözden geçirilmesi, Rusya’ya gelmek isteyenlere böyle bir imkan sağlamak üzere giriş noktalarının oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Rosturizm Başkanı, vize çıkarma prosedürünün ücretsiz yapılması önerisinde de bulundu.

Rosturizm’in Rusya Dışişleri Bakanlığı ile bu konuda yoğun bir şekilde işbirliği yapmakta olduğunu ifade eden Safonov, ‘Rusya’da Turizm: Geleceğe Yatırımlar’ konferansında yaptığı açıklamada, “En çok vizesiz gezilerden bahsedildi. Ben ise bunda değil, başka şeylerde odaklanması gerektiğinden eminim. Vize muafiyeti iyi olurdu ama dünyada artan terör tehdidinden dolayı bu sadece ütopya.“ dedi

DHA