Rum asıllı Kore gazisi askeri törenle toprağa verildi

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitiren Rum asıllı Türk vatandaşı Kore gazisi Ilya Banago, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi Ilya Banago, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki evinde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İstanbul'daki bir hastaneye kaldırıldı. Banago, tedavi gördüğü hastanede, doktorların müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi. Banago'nun cenazesi bugün Gökçeada'ya getirildi. Kore gazisi olan Rum asıllı Türk vatandaşı Banago'nun cenazesi için Zeytinliköy'deki Aya Yorgi Kilisesi'nde askeri tören düzenlendi.

Gökçeada Metropoliti Kirilios'un yönettiği ayine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, MHP'li Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından gazi Banago'nun bir süre askerlerin omzunda taşınan Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, adadaki mezarlıkta toprağa verildi.

DHA