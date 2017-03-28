Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Operasyon çıkarlarımıza uyuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Amerika'nın Suriye'deki yürüttüğü operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Sergey Lavrov, Amerika’nın operasyonun kurallara uyup uymadığı sorusu üzerine şunları söyledi: “IŞİD, El Nusra ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin etkinliğini artıran her şey BM Güvenlik Konseyi'nin kararına da uyuyor. Bu terör tehdidinin tüm dünyadan yok edilmesine dayanan ulusal çıkarlarımıza da uyuyor. Suriye'de karada ve havada IŞİD’e karşı mücadelede bir çok aktör mevcut. Suriye ordusu, muhalif birlikler, Kürtler, Rusya Hava Kuvvetleri ve Rus uzmanlar da bunlara dahil… Aynı zamanda Suriye'nin davet ettiği İran birlikleri ve davet edilmeyen ABD koalisyonu, Türk askerleri ve diğer Avrupa ülkeleri var. Herkesin ortak kriterinin terörle mücadele olması gerektiğinin hepimiz farkındayız.”

AMERİKA VARILAN ANLAŞMALARI YERİNE GETİRMEDİ

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir buçuk yıl önce Eylül 2015'de BM zirvesinde tek ortak uluslararası terör karşıtı cephe kurulmasını teklif etmişti. Şimdi bu prensip hiçbir zaman olmadığı kadar gerekli. Tekrar etmem gerekirse, Suriye'de bulunan herkesin eylemlerini koordine etmesinden yanayız. Biz bu prensibi Obama Başkanlığı'nda Dışişleri Bakanı John Kerry ile oluşturmaya çalıştık, askeri uzmanları dahil ettik. Silahlı muhalif birlikleri nasıl artıracağımızı konuştuk. Maalesef Amerika varılan anlaşmaları yerine getirmedi. Baştaki prensiplere geri dönülmesi gerek. Şu anda bu işbirliğini Türk ve İranlı partnerlerimizde Astana'da kuruyoruz.”

DHA