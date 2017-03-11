Rus şirket İskenderun Teknik Üniversitesi ile işbirliği yapıyor

RUS MMK Metalurji şirketi İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ile Ar-Ge ve bilimsel işbirliğini geliştirme protokolü imzaladı.

MMK Metalurji, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ile Ar-Ge ve Bilimsel İşbirliğini Geliştirme Protokolünü MMK Metalurji CEO'su Denis Kvasov ve İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli imzaladı. MMK Metalurji CEO'su Kvasov, Rektör Dereli'nin nezdinde bu işbirliğinin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm İSTE yönetimine teşekkür ederek "MMK Metalurji, Rusya'da yerleşik OJSC MMK Group'un iştirakidir. Ana şirketimiz 85 yıl önce kurulmuş, Rusya'nın en önemli demir çelik üreticilerinden biridir. Rusya'nın Magnitogorsk şehrinde kurulu işletmede taşeronları ile birlikte 50 bin kişi çalışıyor" dedi. Kvasov, MMK'nın 85 yıl önce demir ve çelik üretimine başladığı yıllarda aynı şehirde Magnitogorsk Teknik Üniversitesi'nin de kurulduğunu hatırlattığı konuşmasında şunları söyledi:

"Şu anda MMK üst yönetiminde görev almakta olan tüm çalışanlar bu üniversiteden mezun kişilerdir. Bu durumda ana firmamız üniversite ile işbirliğini sürekli canlı ve etkin kılmaktadır. Rusya'daki fabrikamızda kurulun olan teknoloji merkezinde Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları üniversite ile koordinasyon halinde sürdürülüyor. Şu anda imzaladığımız bu protokol ile Türkiye'de de MMK Metalurji olarak başta İSTE olmak üzere üniversiteler ile benzer işbirliğinin sağlanacağına inanıyorum."

İSTE Rektörü Dereli ise İSTE olarak yeni kurulan bir üniversite olduklarını, fakat sanayi işbirliğini en öncelikli işlerinden kabul ederek MMK Metalurji ile Ar-Ge ve Bilimsel İşbirliğini Geliştirme Protokolünü imzaladıklarını belirtti. Rektör Dereli, "Bu protokol ile MMK Metalurji ve İSTE'nin birçok ortak projenin gerçekleştirilmesinin önünün açılacağına inanıyorum. MMK Metalurji'nin ana firmasında var olan teknoloji ve Sanayi-Üniversite işbirliği modellerinin Türkiye sanayisine de aktarılmasının gerekiyor" diye konuştu.

DHA