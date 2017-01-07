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Antalya Haberi: Rus turist denizde boğuldu

Rus turist denizde boğuldu
14:537 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Rus turist denizde boğuldu
Rus turist denizde boğuldu

ANTALYA'da tatil yapan Rus 42 yaşındaki Aleksei Mylnıkov, denizde boğuldu.
Aksu İlçesi Kundu Turizm Merkezi'nde bir otelde tatil yapan Aleksei Mylnıkov, dün öğleden sonra tek başına denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Aleksei Mylnıkov, otel çalışanları tarafından fark edildi. Sudan çıkarılan Mylnıkov için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Rus tatilci, müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Aleksei Mylnıkov'un cesedi, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

 

DHA

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