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Son Dakika: Rus ve Türk Bakan yardımcıları, Moskova’da buluştu

Rus ve Türk Bakan yardımcıları, Moskova’da buluştu
22:0614 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Rus ve Türk Bakan yardımcıları, Moskova’da buluştu
Rus ve Türk Bakan yardımcıları, Moskova’da buluştu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov ve Türkiye Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım, Moskova’da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“14 Şubat’ta Moskova’da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ümit Yardım görüşme yaptılar. Taraflar Rusya ve Türkiye’nin siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarındaki işbirliğinin gelişiminin aktüel konularını detaylı bir şekilde değerlendirdiler.

Gerçekleştirilen fikir alışverişinde ikili ilişkilerin tüm yönlerinde düzelme sürecinden, Rusya ve Türkiye’nin Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası alanda sıkı koordinasyonundan duyulan memnuniyet dile getirildi. “

DHA

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