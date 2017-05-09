Rusların yarısı, Stalin’in izlediği politikayı olumlu karşılıyor

Rusya Kamuoyu Fonu tarafından düzenlenen kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre, Rusların %50'sinin Josef Stalin'in İkinci Dünya Savaşı döneminde izlediği politikayı olumlu karşılıyor.

Araştırmaya katılanların %32'si Stalin'in oynadığı rolü kısmen olumlu, kısmen olumsuz olarak değerlendirdi. Rusların %8'si Stalin'in rolünü olumsuz bulurken %11'i bu soruya herhangi bir cevap veremedi.

Aynı zamanda Rusların %69'u şu an Rusya'da İkinci Dünya Savaşının tarihinin tarafsız gösterildiğini düşünürken Rusların %18'i buna karşı çıktı. Katılanların %39'u şimdi savaş döneminin Sovyet dönemindekinden daha doğru gösterildiğini, %23'ü bu konuda durumun kötüleştiğini, %24'ü ise savaşın gösterilmesinde değişikliklerin olmadığını ileri sürdü.

DHA