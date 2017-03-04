Rusya, 52.5 milyon siber saldırıyı etkisiz hale getirdi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, Kurgan’da düzenlenen toplantıda geçen yıla göre yurtdışından Rus sitelerine yapılan siber saldırıların sayısının arttığını açıkladı.

Rus haber ajansı RİA Novosti’de yer alan haberde Patruşev, “Ülke genelinde 52.5 milyon siber saldırı tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. 2015 yılında ise gerçekleştirilen siber saldırıların sayısı 14.4 milyon seviyesinde bulunuyordu“ dedi.

Bu tür saldırıların Rusya devlet siteleri dahil olmak üzere İnternet sayfalarının işleyişini bozmayı hedeflediğini dile getiren Patruşev, bilgisayar korsanlarının halka kapalı bilgilere ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Patruşev devam etti, “Aynı zamanda bilişim sistemlerinin siber saldırılara ve bilgisayar istihbarat programlarına karşı güvenliği hala yetersiz kalıyor ve çoğu zaman mevcut tehditleri önleyemiyor.“

Hatırlanacağı üzere Rusya’da finans alanında işlenen siber suçlara karşı mücadele devlet düzeyinde yapılıyor. İlgili bakanlıklar, finans sektöründe faaliyet gösteren aktörler ve bilgisayar güvenliği sistemlerinin tasarımcıları siber tehditlere karşı birleşik güvenlik sistemini oluşturulması yönünde çabalarını birleştirmeyi planlıyor.

DHA