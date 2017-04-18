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Ankara Haberi: Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı  arayarak tebrik etti 

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı  arayarak tebrik etti 

21:1718 Nisan 2017
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı  arayarak tebrik etti 
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı  arayarak tebrik etti 

RUSYA Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu akşam telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 16 Nisan referandumunun Evet'le sonuçlanmasından dolayı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiği belirtildi.  Görüşmede, ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik çabaları hızlandırmanın yanı sıra, Suriye'de ateşkesin tahkimi için birlikte çalışmanın öneminin vurgulandığı kaydedildi. 

DHA

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