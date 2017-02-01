Rusya, fiyat artışlarında başı çekti

Federal İstatistik Servisi, 2016 yılında gıda ürünlerinin fiyat artışının yüzde 3.9 seviyesinde, Avrupa Birliği ülkelerinde ise yüzde 1.1 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Aynı zamanda, Aralık ayında fiyatlar Rusya’da yüzde 0.7 ve Avrupa Birliği’nde yüzde 0.6 oranında arttı. Federal İstatistik Servisi’nin verilerine göre, Rusya’da bir yıl içerisinde en çok tereyağına yüzde 13 (AB’de yüzde 2.7), balık ve deniz ürünlerine yüzde 8.6 (AB’de yüzde 3), süt ürünlerine, peynir ve yumurtaya yüzde 8.5 (AB’de fiyatlar değişmedi) oranında zam yapıldı.

Rusya’da ekmeğe yüzde 5.6 oranında, AB ülkelerinde yüzde 0.2 oranında, şeker, bal, çikolata ve şekerlemelere Rusya’da yüzde 4.7 oranında, AB ülkelerinde yüzde 0.9 oranında zam yapıldı. Bunun yanı sıra, Rusya’da meyvenin fiyatı yüzde 4 oranında azalırken AB ülkelerinde yüzde 2 oranında arttı.

DHA