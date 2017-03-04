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Son Dakika: “Rusya, İran ve Türkiye, Suriye’de ateşkes rejimini pekiştirdi”

“Rusya, İran ve Türkiye, Suriye’de ateşkes rejimini pekiştirdi”
16:074 Mart 2017
Son Dakika Haberi
“Rusya, İran ve Türkiye, Suriye’de ateşkes rejimini pekiştirdi”
“Rusya, İran ve Türkiye, Suriye’de ateşkes rejimini pekiştirdi”

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye’de sahadaki durumun önemli ölçüde iyileştiğini, Rusya, İran ve Türkiye’nin ateşkes rejimini pekiştirmeyi başardıklarını açıkladı.

Gazetecilere konuşan Ryabkov, “Astana sürecini nihayet başlatılmış Cenevre-4 dahil olmak üzere Cenevre görüşmeleri ile zıtlaştırmıyoruz. Türkiye ve İranlı meslektaşlarımızla ortak faaliyet göstererek ateşkes rejimini pekiştiren bir sürü adım atmıştık, bu konuda başarıya ulaştığımızı herkesin kabul ettiğini düşünüyorum. Bir başka deyişle sahadaki durum gözle görülür şekilde iyileşti“ dedi.

DHA

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