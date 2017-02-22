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Son Dakika: Rusya, kapılarını Türk ürünlerinin hepsine açmayacak

Rusya, kapılarını Türk ürünlerinin hepsine açmayacak
16:4122 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Rusya, kapılarını Türk ürünlerinin hepsine açmayacak
Rusya, kapılarını Türk ürünlerinin hepsine açmayacak

– Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi’nin (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, yakın zamanda Türk gıda ürünlerinin hepsine Rus piyasasının kapılarının birden açılmayacağını bildirdi.

Dankvert ekonomi gazetes, İzvestiya'ya yaptığı açıklamada, “Bazı ürünlerin sevkiyatına izin verildi. Diğer kısmı ise bizim ve Rus hükümeti tarafından yasaklananlar. Bu konudaki fikrim şu yönde, Türk meslektaşlarımızla her zaman bir çıkış yolu bulabiliriz. Fakat Türk işletmecileri için Rus piyasası tam anlamıyla açılmayacak. Genel olarak Türk ürünlerine karşı değiliz. Bugün zaten öyle ya da böyle bu ürünler ülkemize giriş yapıyor. En azından bunu yasallaştıralım, ürünler direkt olarak gelsin” dedi.

DHA

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