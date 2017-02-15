Rusya Merkez Bankası 2018 Dünya Kupası'na özel plastik banknot bastıracak

– Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Grigoriy Luntovskiy, Merkez Bankasının 2018 yılının ilk çeyreğinde FIFA Dünya Kupasına özel plastik 100 ruble banknotu bastıracağını açıkladı.
Luntovskiy, Rus haber ajansı ‘Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada “Futbol Kupasına özel banknotun plastik olacağını kesin olarak söyleyebilirim“ dedi.
Geçen Ekim ayında Luntovskiy, Merkez Bankasının plastik banknotların kullanıma sunulabileceğini bildirdi. 2016 yılının Eylül ayında İngiltere plastik 5 sterlin banknotu kullanmaya başladı.
DHA