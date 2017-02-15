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Son Dakika: Rusya Merkez Bankası 2018 Dünya Kupası'na özel plastik banknot bastıracak

Rusya Merkez Bankası 2018 Dünya Kupası'na özel plastik banknot bastıracak
10:1915 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Rusya Merkez Bankası 2018 Dünya Kupası'na özel plastik banknot bastıracak
Rusya Merkez Bankası 2018 Dünya Kupası'na özel plastik banknot bastıracak

– Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Grigoriy Luntovskiy, Merkez Bankasının 2018 yılının ilk çeyreğinde FIFA Dünya Kupasına özel plastik 100 ruble banknotu bastıracağını açıkladı.

Luntovskiy, Rus haber ajansı ‘Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada “Futbol Kupasına özel banknotun plastik olacağını kesin olarak söyleyebilirim“ dedi.

Geçen Ekim ayında Luntovskiy, Merkez Bankasının plastik banknotların kullanıma sunulabileceğini bildirdi. 2016 yılının Eylül ayında İngiltere plastik 5 sterlin banknotu kullanmaya başladı.

DHA

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