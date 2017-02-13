Rusya Palmira’nın son görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı IŞİD tarafından geri dönülmeyecek bir biçimde tahrip edilen antik kent Palmira’nın Drone ile çekilmiş son görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde taş platformlar üzerine oturtulmuş, 16 adet sütunun üzerinde duran Tetrapylon anıtının büyük oranda tahrip edildiği görülüyor.

Tetraplylon, küp şeklinde inşa edilen, dört yüzünün her köşesinde bir kapı bulunan, genellikle dört yol ağızlarına inşa edilen yapılara verilen antik yunan anıtlarının bir tarzı olarak da biliniyor.

Görüntülerde antik dönemden kalma tiyatronun ön cephesi tamamen yok edildiği ve heykellerden geriye sadece moloz yığınları kaldığı görülüyor.

Pazartesi günü Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca Suriye hükümetine ait güçlerin kentin yaklaşık 12 mil yakınında olduğu da kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

Palmira Antik Kenti'nin havadan görüntüleri

(OD)

DHA