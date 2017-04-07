Rusya, Suriye'nin füze savunma sistemlerinin güçlendirilmesine yardımcı olacak

Rusya Savunma Bakanlığı Resmi Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin attığı 59 füzeden sadece 23'ünün hedeflenen noktaya ulaştığını bildirdi.

Bunun yanı sıra Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre Konaşenkov, 'Suriye'nin önemli altyapılarını korumak amacıyla en yakın zamanda Suriye'nin füze savunma sistemlerinin güçlenmesi için önlemler alacağız' ifadesini kullandı.

Konaşenkov, ABD'nin saldırısı sonrasında 2 Suriyeli askerin kaybolduğunu, 4 askerin hayatını kaybettiğini ve 6 askerin ise yaralandığını bildirdi.

DHA