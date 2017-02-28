Rusya ve Çin, Suriye'ye yaptırımı veto etti

Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülüp oylanan 'Suriye'ye yaptırım uygulanması' tasarısını veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşülen ve altı yıllık iç savaş süresince kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Suriye hükümetine yaptırım uygulanmasını öngören tasarı, Rusya ile Çin'in vetosuyla reddedildi.

"Cenevre görüşmelerine zarar verir"

Suriye için yedinci kez veto oyu kullanan Rusya'yı, altınca vetosunu veren Çin destekledi. Rus yetkililer, Fransa ve Britanya'nın teklif ettiği tasarının, Cenevre'de geçen hafta başlayan barış görüşmelerine zarar vereceğini belirtti.

Tasarının kabul edilmesi için en az dokuz oyun yanı sıra, ABD, Fransa, Rusya, Britanya ya da Çin'den herhangi birinin veto etmemesi gerekiyordu. Oylamada dokuz konsey üyesinin oyu alınsa da, Rusya ve Çin'in vetoları nedeniyle tasarı iptal edildi.

DHA