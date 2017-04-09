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Son Dakika: Rusya ve İran Genelkurmay Başkanları ABD'nin Suriye bombardımanını görüştü

Rusya ve İran Genelkurmay Başkanları ABD'nin Suriye bombardımanını görüştü

10:329 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Rusya ve İran Genelkurmay Başkanları ABD'nin Suriye bombardımanını görüştü
Rusya ve İran Genelkurmay Başkanları ABD'nin Suriye bombardımanını görüştü

Siyamend Kaçmaz/Moskova, 9 Nisan, (DHA)İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakiri ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov yaptıkları telefon görüşmesinde ABD'nin Suriye'ye hava üssüne yaptığı bombardımanı görüştü. 

İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İki taraf yaptıkları telefon görüşmesinde ABD'nin Suriye birliklerine gerçekleştirdiği saldırıyı ele aldılar ve bunu bağımsız bir ülkeye karşı agresif eylem olarak değerlendirdiler' denildi.

Rus haber ajansı RİA'da yer alan habere göre, iki ülke terörle mücadelenin devam ettiğini ve operasyonların güçlendirileceğini belirtti.

DHA

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