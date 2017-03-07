Rusya ve Türkiye karşılıklı ihracat kredi limitlerini belirliyor

– Rusya İhracat Merkezi (RETs) ve ihracat operasyonlarına kredi sağlayan Türk Eximbank kredilendirmede karşılıklı limit belirlenmesine ilişkin memorandum hazırlıyorlar.

RETs Genel Müdürü Petr Fradkov Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Otomobil gibi kendi ürünlerini Türkiye’ye gönderen Rus şirketleri hattında temaslarımız mevcut” dedi.

Fradkov sözlerine devam ederek, “Eximbank’tan meslektaşlarımızla birlikle limitlerin karşılıklı belirlenmesine ilişkin memorandum hazırladık. Bir başka deyişle onlar bizim ürünlerimizin üçüncü pazarlara sürülmesi için bize kredi sağlayabilirler, biz de onlara kredi verebiliriz. Şu anda memorandum üzerinde çalışılıyor.“ dedi.

DHA