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Son Dakika: Rusya ve Türkiye ortak silah yapımı projesini görüşüyorlar

Rusya ve Türkiye ortak silah yapımı projesini görüşüyorlar

11:503 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Rusya ve Türkiye ortak silah yapımı projesini görüşüyorlar
Rusya ve Türkiye ortak silah yapımı projesini görüşüyorlar

Rus Silah İhracat Şirketi (Rosoboroneksport) Pazarlama Faaliyetleri Departmanı Başkan Yardımcısı Vladimir Gonçarov, şirketin Türk partnerleriyle silah yapımı projelerini görüştüğünü bildirdi.

Gonçarov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Türkiye Sivil Savunma Bakanlığı çeşitli uzaklıktaki Rus füze savunma sistemleri başta olmak üzere geniş çaplı askeri ürünlerle ilgileniyor. Ayrıca, perspektif silah üretimi ve ortak çalışmalar alanında teknolojik partner projelerini görüşüyoruz' ifadelerini kullandı. 

Gonçarov, Rosoboroneksport 2016 yılının sonundan itibaren Türk partnerlerle silah sevkiyatı konusunda görüşmelerin aktif bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Şirketin 9-12 Mayıs'ta Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF-2017'nin organizatörü olduğu ve fuar çerçevesinde Türkiye'nin hükümet temsilcileri, Silahlı Birlikleri ve iş sektörünün temsilcileriyle bir araya getirileceği belirtildi.

DHA

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