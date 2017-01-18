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Son Dakika: Rusya VTB Bankası Başkanı, '2017'de yaptırımların hafifletilmesini bekliyorum'

Rusya VTB Bankası Başkanı, '2017'de yaptırımların hafifletilmesini bekliyorum'
11:1818 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Rusya VTB Bankası Başkanı, '2017'de yaptırımların hafifletilmesini bekliyorum'
Rusya VTB Bankası Başkanı, '2017'de yaptırımların hafifletilmesini bekliyorum'

VTB Başkanı Andrey Kostin, 2017 yılında ABD’nin Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımların hafifletilmesini beklediğini açıkladı.

Kostin Davos Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamada, “En azından bu sene içerisinde yaptırımların hafifletileceğini düşünüyorum. Ayrıca, ABD’nin yeni idaresinden Rusya ile ilişki kurulması yönünde ciddi beklentiler içerisine girmemek gerek” ifadesini kullandı.

Kostin şu şekilde devam etti:

“Birşeylerin hemen değişmesini beklemiyorum. Donald Trump ve ekibi mantıklı tavır takınıyorlar, Rusya ile ilişkiler öyle bir sürece girdi ki, bunun hemen önlenmesi gerek. Fakat bunun hemen yarın olacağını düşünmüyorum.

Donald Trump ilk basın toplantısında yaptırımların kaldırılacağını ve bu konuda Rusya ile görüşmelerin yürütüleceğini ima etti. Bununla birlikte ABD’den baskının azalmasının ardından Avrupa Birliği de yaptırım konusundaki tavrını değiştirecek.”

DHA

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