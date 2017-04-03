Rusya’da metro istasyonunda patlama (4)

Rusya’nın St. Petersburg kentinde metroda iki ayrı patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 10 kişi, öldü 50 kişi yaralandı.

Ria Novosti patlamanın nedeninin parça tesirli bomba olduğunu bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, terör dahil bütün olasılıkları değerlendirdiklerini ifade etti.

St. Petetsburg'un mavi metro hattında medyana gelen patlamaya ilişkin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Sennaya Ploşad" metro istasyonunda yaşanan patlamaya ilişkin gelen bilgileri değerlendiklerini söyledi. Metro istasyonunda güvenlik önlemleri arttırıldı.

Görüntü Dökümü:

– Metro içinden görüntü

– Patlamanın hemen sonrası

– Olaya tanık olanlar, patlamadan hemen sonra çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar

DHA