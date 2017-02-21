Rusya'da, Türkiye için S400 üretecek şirket bulundu

– Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Almaz Antey şirketinin kontrat imzalanması halinde Türkiye’ye yeni S400 füze sistemlerini gönderme imkanı olduğunu bildirdi.

Daha önce Rostek Genel Müdürü Sergey Çemezov, Moskova ve Ankara’nın S-400 kompleksleri konusunda görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Manturov IDEX-2017 fuarında gazetecilerin soruları üzerine, “Potansiyel sipariş imkanı var, çıkar dengesini bulma durumunda olacağımızı ve partnerlerimizden daha fazla sipariş gelmesini umuyoruz” dedi.

S-400 füze sistemleri 2007 yılından beri Rus ordusunda kullanılıyor. Bu füze sisteminin gönderilmesi hususunda sadece Çin ile kontrat imzalandı. Aynı zamanda Hindistan ile de görüşmelere devam ediliyor.

DHA