Rusya’daki Türkler Rus Ombudsmanına başvurabilecek

Kamu Denetçiliği Kurumu ile Rusya İnsan Hakları Yüksek Komisyonu arasında imzalanan anlaşmayla Rusya’daki Türklerin Rus Ombudsmanı’na başvurmasının önü açıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Rusya İnsan Hakları Yüksek Komisyonu arasında imzalanan anlaşmayla, Rusya’daki Türklerin Rus Ombudsmanı’na başvurmasının önü açıldı.

KDK’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu adına Başdenetçi Şeref Malkoç ile Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komisyonu adına Tatyana Moskalkova arasında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

İmzalanan anlaşmayla iki kurumun, ulusal yasalarının verdiği yetkiler içerisinde hareket ederek, kendi devletlerinde insan haklarının korunması için iş birliği yapılması öngörüldü.

Anlaşma ile Türkiye ile Rusya halkı arasındaki dostluğu, güveni ve karşılıklı anlayışı kuvvetlendirmeye katkıda bulunmak ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek amaçlanıyor.

Anlaşma uyarınca taraflardan her biri, diğer tarafın taleplerine en kısa sürede yanıt verecek ve bu süre, genellikle talebin ulaştığı tarihten itibaren bir ayı aşmayacak.

Taraflar, kendilerine ulaşan şikayetler aracılığıyla bilgilendirildikleri sürece, Türkiye’deki Rus vatandaşlarının ve Rusya’daki Türk vatandaşlarının haklarının ve özgürlüklerinin ihlal edilmesiyle ilgili birbirlerini derhal bilgilendirecek ve kendi yetkileri dahilinde haklarının iadesine de katkıda bulunacak.

İki kurum kendi yetkileri dahilinde, Rusya’daki Türk vatandaşlarının ve Türkiye’deki Rus vatandaşlarının şikayetlerini kabul edecek ve ele alacak.

Taraflar, vatandaşların haklarının ve temel özgürlüklerinin korunması hakkında birbirlerinin faaliyetleriyle ilgili profesyonel literatürü ve bilimsel araştırmaları, analitik ve referans materyallerini, koruma şekillerini ve yöntemlerini, açıklanmalarına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmadığı sürece birbirleriyle paylaşacak.

Yabancı ulusal insan hakları kurumları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini genişletmek için birbirlerine yardım sağlayacak taraflar, düzenlenen faaliyetler hakkında birbirlerini bilgilendirecek.

İki kurum yetkilileri, insan haklarının korunması ve bu haklara saygı duyulmasına ilişkin düzenli şekilde ikili müzakerelerde bulunacak ve uluslararası yasal mekanizmalara dayalı olarak kendi devletlerinde vatandaşlarının haklarının ve özgürlüklerinin garanti altına alınması ve korunması amacıyla strateji belirlemelerine olanak sağlayan kurumsal projeler geliştirecek.

(lı)

DHA