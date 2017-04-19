Rusya’dan, Türkiye’ye giden gemi Karadeniz’de battı

'Geroi Arsenala' adlı gemi Karadeniz'de battı, 7 kişiden haber alınamıyor. Gemide 2'si Rus, 9'u Ukraynalı ve biri Gürcistan vatandaşı olmak üzere 12 kişi bulunuyordu. Gemi Rostov Oblastı'ndan Türkiye'ye gidiyordu.

Acil Servisler Bakanlığı Kırım Yönetimi Başkan Danışmanı Vladimir İvanov, olay yerine kurtarma gemilerinin gönderildiğini, bir kişinin kurtarıldığını ve 4 kişinin daha gemiye çıkartılmaya hazırlanıldığını bildirdi.

Gazetem.ru'da yer alan habere göre İvanov, 'Kurtarılan bir kişinin durumu çok ağır, vücut ısısı çok düşük. Suyun sıcaklığı 7-8 derece. Operasyon kötü hava koşulları nedeniyle zor ilerliyor, denizdeki dalga seviyesi 4 puana yükseldi ' ifadesini kullandı.

DHA