Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: Rusya’dan, Türkiye’ye giden gemi Karadeniz’de battı

Rusya’dan, Türkiye’ye giden gemi Karadeniz’de battı

09:3119 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Rusya’dan, Türkiye’ye giden gemi Karadeniz’de battı
Rusya’dan, Türkiye’ye giden gemi Karadeniz’de battı

'Geroi Arsenala' adlı gemi Karadeniz'de battı, 7 kişiden haber alınamıyor.  Gemide 2'si Rus, 9'u Ukraynalı ve biri Gürcistan vatandaşı olmak üzere 12 kişi bulunuyordu. Gemi Rostov Oblastı'ndan Türkiye'ye gidiyordu. 

Acil Servisler Bakanlığı Kırım Yönetimi Başkan Danışmanı Vladimir İvanov, olay yerine kurtarma gemilerinin gönderildiğini, bir kişinin kurtarıldığını ve 4 kişinin daha gemiye çıkartılmaya hazırlanıldığını bildirdi. 

Gazetem.ru'da yer alan habere göre İvanov, 'Kurtarılan bir kişinin durumu çok ağır, vücut ısısı çok düşük. Suyun sıcaklığı 7-8 derece. Operasyon kötü hava koşulları nedeniyle zor ilerliyor, denizdeki dalga seviyesi 4 puana yükseldi ' ifadesini kullandı. 

DHA

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı
Keşfet

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar