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Son Dakika: Rusya’nın devlet sistemine siber saldırılar 3 kat arttı

Rusya’nın devlet sistemine siber saldırılar 3 kat arttı
09:5517 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Rusya’nın devlet sistemine siber saldırılar 3 kat arttı
Rusya’nın devlet sistemine siber saldırılar 3 kat arttı

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2016 yılında Rus hizmet sistemlerine düzenlenen siber saldırıların sayısının 3 kat arttığını açıkladı.

Putin, Federal Güvenlik Servisinin (FSB) oturumunda konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlıklarımızın elektronik iş akışına geçmesi karşısında devlet sırrı olan belgelerin koruma sistemlerinin geliştirilmesi gündemde kalıyor. 2016 yılında resmi devlet sayfalarına düzenlenen siber saldırıların sayısının 2015 yılına kıyasla 3 kat arttığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Dolayısıyla devlet sayfalarına düzenlenecek siber saldırılarını bulma, önleme ve yok etme sistemlerinin geliştirilmesi ile uğraşan devlet yapılarını pekiştirmek gerekiyor“.

DHA

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