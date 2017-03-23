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Son Dakika: Rusya'nın Türkiye'nin tahıl vergisinden zararı 500 milyon dolar

Rusya'nın Türkiye'nin tahıl vergisinden zararı 500 milyon dolar
15:3823 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Rusya'nın Türkiye'nin tahıl vergisinden zararı 500 milyon dolar
Rusya'nın Türkiye'nin tahıl vergisinden zararı 500 milyon dolar

Tarım piyasasını analiz eden analitik merkezi "SovEkon" Müdürü Andrey Sizov, Türkiye'ye tarım ürünlerinin sevkiyatının durdurulması halinde Rusya'nın kaybı 500 milyon doları bulabilecek. Sizov, 1 milyon ton buğday, 700 bin ton mısır ve 300 bin ton ayçiçek yağının sevkiyatının durdurulacağını belirtti. Rambler News Service'de yer alan habere göre, Sizov Türkiye ve Rusya'nın sıkı bir şekilde birbirlerine bağlı olduklarını ve ürünler için yeni bir piyasanın hemen bulunmasının zor olacağını ifade etti. En zor durum ayçiçek yağının sevkiyatında yaşanacak, çünkü Türkiye Rusya'nın ihracatının yarısını oluşturuyordu. Uzman, Türkiye'nin kaliteli buğday satın alan tek alıcı olduğunu belirterek, sevkiyatların başka ülkelere yöneltilmesi halinde Rus ihracatçıların indirim yapmak zorunda kalacaklarının altını çizdi.

DHA

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