Rusya’nın uluslararası rezervleri azaldı

Rusya Merkez Bankası, Rusya’nın uluslararası rezervlerinin 17 Şubat’taki 393.5 milyar dolara karşın 24 Şubat’ta 393 milyar dolar olduğunu bildirdi. Böylelikle, belirtilen dönemde rezervler 500 milyon dolar bir başka deyişle yüzde 0.1 oranında azaldı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “17-24 Şubat tarihleri arasında uluslararası rezervler Merkez Bankası’na daha önce bankalara sağlanan yabancı döviz üzerinden mevduatların geri ödenmesiyle dengelenen negatif döviz değişimi fonunda neredeyse hiç değişmedi” denildi.

Rusya’nın uluslararası rezervleri, Merkez Bankası ve Rusya Federasyonu hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor. Rezervler tarihin en yüksek seviyesine Ağustos 2008’de 598 milyar dolara yükselerek ulaşmıştı.

DHA