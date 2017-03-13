Rutte: 'Tehditler geldiği sürece Türkiye ile görüşmeyeceğiz'

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'den tehditler geldiği sürece hiçbir zaman görüşme yapmayacaklarını belirtti.

Rotterdam'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rutte, Hollanda'da yaşayan Türklerin Hollanda vatandaşı olduklarını vurguladı ve Türkiye'nin 15 Mart'ta Hollanda'da yapılacak seçimlere müdahale etmek istediğini düşünmediğini belirtti.

Sağcı eğilimlerin yükselişine karşı uyardı

Başbakan Mark Rutte yaptığı açıklamada, "16 Mart sabahı, Geert Wilders'ın en büyük partinin başında olduğu bir ülkede uyanmamız, gerçek bir risk," diyerek, Wilders'ın aşırı sağcı partisinin seçimi kazanma ihtimaline karşı uyarıda bulundu. Rutte "Bu durum, dünyanın geri kalanına da bir mesaj olur," şeklinde konuştu.

DHA