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Muğla Haberi: Rüzgara rağmen deniz keyfi

Rüzgara rağmen deniz keyfi

13:219 Nisan 2017
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Rüzgara rağmen deniz keyfi
Rüzgara rağmen deniz keyfi

ANTALYA'da güneşi görenler, rüzgarlı havaya aldırış etmeden denize girdi.
Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler, güneşli havayı görünce bazen kuvvetli esen rüzgara rağmen kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da deniz keyfi yaşayanlar arasında Muğla Üniversitesi'nden gelen öğrenciler de vardı. Kente günübirlik gezmeye gelince dayanamayıp denize girdiklerini söyleyen 4 arkadaş, rüzgara rağmen denizin keyfini çıkardıklarını söyledi. Bazı turistler de karlı dağ manzarası eşliğinde kumlara uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

DHA

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