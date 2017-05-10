Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: ABD, Türkiye'yi bölme teşebbüsünde bulunan PKK'ya ve PYD'ye destek veriyor

SAADET Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 'ABD kapalı kapılar ardında artık politika üretmiyor Güneydoğu ile ilgili. Çok açık, çok net, Türkiye'yi bölme teşebbüsünde bulunan PKK'ya ve PYD'ye destek veriyor.' dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Berat Kandili'nin Müslümanların bir araya gelmesi için vesile olmasını diledi. Bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu belirten Karamollaoğlu, 'Geçmişte iktidarlığımız zamanında, engelli vatandaşlarımızın hayata daha rahat intibak edebilmeleri için çok ciddi adımlar atmış, kurumlar oluşturmuştuk. Bunun bugün yeterince değerlendirilebildiği kanaatinde değiliz.' ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, engelli vatandaşların problemlerinin çözülmesinin, önemli bir mesele olarak ele alınması, hayatlarını kolaylaştırmak için hükümet ve mahalli idareler tarafından ciddi adımlar atılması gerektiğini söyledi. Batı ülkelerinde yeni seçilen liderlerin her birinin farklı bakış açısıyla politikalar uyguladığını belirten Karamollaoğlu, dünyanın bir karışıklığa doğru itildiğini ifade etti. Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un 'partisiz' olduğuna dikkati çekti.

Yeni cumhurbaşkanının olumlu adımların atılmasına vesile olmasını dileyen Karamollaoğlu, 'İngiltere'nin Avrupa Birliğinden çıkışının hemen ardından 'ikinci bir çıkış olur mu' diye endişe ederken, şartlar tersine döndü. Merkel kendisinin yanında güçlü bir müttefik buldu. Böylece Avrupa Birliği bundan sonra yoluna, bundan önceki tereddütleri bırakmış olarak yürüyecek gibi gözüküyor.' diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkiler noktasında ise hükümetin kafa karışıklığı yaşadığını savunan Karamollaoğlu, 'İktidar ya ne yapacağını bilmiyor ya da biliyor ama milletin gözünden bunu kaçırmak istiyor.' dedi.

Karamollaoğlu, AB'ye üye olma isteği devam ettiği sürece Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin iç işlerine karışmaya devam edeceğini de öne sürdü. AB'nin Türkiye'nin çevresindeki hadiseleri yanlış okuduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) son zamanlardaki yaklaşımını da eleştirdi. Karamollaoğlu, ABD Başkanı Trump'ın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye silah verilmesi talimatına ilişkin ise şunları kaydetti: 'Amerika Birleşik Devletleri kapalı kapılar ardında artık politika üretmiyor Güneydoğu ile ilgili. Çok açık, çok net, Türkiye'yi bölme teşebbüsünde bulunan PKK'ya ve PYD'ye destek veriyor. Kendisinin stratejik müttefiki olarak takdim ediyor bütün dünyaya. Kendi askerlerini onların her icraatının içine bizzat bayraklarıyla sokuyor. Burada 'gittiğimiz zaman bu ları onların önüne koyacağız' diyorlar. O ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın önüne koymaya ihtiyaç yok ki. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunu deklare ediyor 'Ben böyleyim' diye.'

İslam ülkelerinin dışarıdan müdahale ile birbirleriyle çatışma haline sokulduğunu da belirten Karamollaoğlu, Türkiye'nin dış politikasının sağlam temeller üzerine oturtulması gerektiğini söyledi. Bu söylemlerinin şimdiye dek iktidar tarafından dikkate alınmadığını dile getiren Karamollaoğlu şöyle konuştu: 'Ancak 'Yiğidi öldür, hakkını ver' demek lazım, bazı noktalarda oldu. Referandum sürecinde biz bunu ısrarla söyledik. Dedik ki 'Şu referandumda evet de çıksa, hayır da çıksa milletin verdiği karara saygı göstereceğiz ama bu referandum vesilesiyle ülkemizin kamplaşmasına vesile olmayacağız.' Onun için söylemlerimizi daha dikkatli seçmek mecburiyetindeyiz. Bundan dolayı da hamdediyorum genelde hem iktidar hem muhalefet, Mecliste bulunan partiler, isteseler de istemeseler de bizim bu çağrımıza kulak vermek mecburiyetinde kaldılar. Referandum boyunca işler çok daha farklı boyutlara ulaşabilirdi. İnsanlarımız birbirlerine karşı daha büyük husumet besleyecek hale gelebilirdi. Hamdolsun bu önlendi.'

Şu anda ülkenin tekrar kutuplaştırılmaya çalışıldığını ileri süren Karamollaoğlu, 'Ülkemizde endişeli gelişmeler yaşanıyorsa, özellikle de birileri Türkiye'yi kendi istikametlerinde yeniden dizayn etmek istiyorsa, birilerinin topraklarımız üzerinde gözü varsa bu emellerine ulaşabilmek için bir şeyler yapmak istiyorsa o zaman bizim bir araya gelmemiz lazım.' dedi.

Hükümetin yatırımlarını eleştiren Karamollaoğlu, şunları kaydetti: 'Biz iktidara gelirsek, bugün bu hükümetin başladığı bütün yatırımları durdururuz. Çünkü bugün yapılan bütün yatırımlar, Türkiye'yi güçlendiren değil hayatı rahatlatan yatırımlar. Üretken yatırımlar değil, işsizliği çözen, dış ticarette dengeyi düzeltecek, Türkiye'nin milli gelirini ciddi manada artıracak, Türkiye'nin dışa bağlılığını ortadan kaldıracak yatırımlar değil. Onun için biz bugün bütün yatırımları durdurur, tamamını üretime dönük, istihdamı artıracak, ihracat potansiyeli kazandıracak veya ithalatı azaltacak yatırımlara tahsis ederiz.'

Öte yandan basın toplantısının ardından Anadolu Engelliler Birliği Derneği yönetim kurulu üyeleri, Karamollaoğlu'nu makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

DHA