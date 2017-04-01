Saadet Partisi İl Başkanlığının bulunduğu binaya asılan 'Evet' pankartı böyle indirildi

ZEYTİNBURNU'nda bulunan Saadet Partisi İl Başkanlığının bulunduğu iş merkezine vinçle akşam saatlerinde 'Evet' pankartı asıldı. Parti tabelasının hemen altından asılan 'Evet' pankartını gören Saadet Partisi üyeleri duruma müdahale ederek vinç görevlisinden pankartı indirmesini istedi. Partililerin tepkisiyle karşılan vinç görevlisi asılı olan 'Evet' pankartını indirdi. Pankartın indirilme anı ise bir cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Partililerden olayı öğrenen Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın binaya gelerek bir açıklama yaptı. Aydın; "Saadet partili bir arkadaşımızın caddeden geçerken gördüğü pankartın yarısına kadar asıldığı anda arkadaşlarımız müdahil oldular. İndirildi. Bu durum ne centilmenliğe ne siyasi nezakete ne ahlaki değerlere sığamayacak kadar kınanacak bir durum. Saadet partisi tabelasının yazısının altına böyle bir girişimde bulunmak böyle bir vinili asmaya teşebbüs etmek bir şeyi ispat ediyor. Bu referandum sürecinde neden 'Evet' denilemeyeceğinin çok önemli bir ispatıdır bu" dedi.

DHA