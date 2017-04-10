Saba Tümer ve Nilgün Belgün Van'da hayranıyla buluştu

VAN AVM tarafından organize edilen söyleşi ve imza gününde televizyoncu Saba Tümer ile tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün hayranlarıyla buluştu. VAN AVM'yi dolduran binlerce kişi kahkahalarla dolu keyifli bir gün geçirdi.

Sunucu Saba Tümer ile tiyatro, sinema ve dizi sanatçısı Nilgün Belgün'e büyük ilgi gösterildi. Tümer ve Belgün, Van'a gelmekten çok mutlu olduklarını söyledi. Hayranlarının sorularını yanıtlayan ve sık sık kahkaha atan Tümer ve Belgün sevenleriyle bol bol hatıra ı çektirdi. Van'ın çok güzel bir kent olduğunu söyleyen Saba Tümer, şöyle dedi:

'Van mutlaka görülmesi gereken bir şehir. Daha önce Van'a gelecektik ancak kar yağışı nedeniyle uçağımız kalkmadı. Ama şimdi buradayız. Halkı gerçekten çok misafirperver. Van'ın kadınları çok güzel ve bakımlılar. Bugün bizi çok iyi karşılayan Vanlılara çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum.'

Hayranlarının 'Tekrar dizilerde oynayacak mısınız' sorusu ile karşılayan Nilgün Belgün ise iyi bir projenin gelmesi halinde rol alabileceğini söyledi. Belgün, 'Uzun zamandır dizilerde oynamadım. Teklifler oldu ama iyi bulmadığım için çevirmek zorunda kaldım. Ama iyi bir rol olursa tabi ki kabul ederim' diye konuştu. Söyleşinin ardından Saba Tümer ile Nilgün Belgün hayranlarına imza verip hatıra ı çektirdi.

DHA