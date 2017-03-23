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Antalya Haberi: Sabah yürüyüşünde düşüp öldü

Sabah yürüyüşünde düşüp öldü
14:0823 Mart 2017
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Sabah yürüyüşünde düşüp öldü
Sabah yürüyüşünde düşüp öldü

ANTALYA'da bir süre önce anjiyo olan 79 yaşındaki İsmail Özcan, sabah yürüyüşü yaptığı sırada fenalaşarak kaldırıma düştü. Başını çarpan Özcan, öldü.
Olay, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Etiler Mahallesi 847 Sokak'ta bulunan Vali Saim Çotur İlkokulu yanında meydana geldi. Bir süre önce anjiyo olan işçi emeklisi 3 çocuk babası İsmail Özcan, sabah yürüyüşü yaptığı sırada fenalaştı. Düşüp başını kaldırıma çarpan Özcan'ı yerde hareketsiz halde görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Özcan'ın öldüğünü belirledi. Haberi alıp olay yerine koşan yakınları sinir krizi geçirdi. İsmail Özcan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA

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