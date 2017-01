Sabiha Gökçen Havalimanı işgali davası;Askerler komutanlara 'Yanlış bir şey yapmıyoruz değil mi' diye sormuş

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etme girişiminde bulundukları gerekçesi ile 62 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın dördüncü duruşması başladı.

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, tank komutanı olarak görev yapan Astsubay Sinan Torunoğlu'na, "Terör saldırısı var diye uçaksavar yüklüyorsunuz. Sen hiç elinde uçak olan terör örgütü gördün mü" diye sordu. Torunoğlu bu soruyu, "Terör saldırısı olduğu için her türlü mühimmatı yükleyebilirsiniz" sözleri ile yanıtladı.

Tutuklu sanık Astsubay Recep Özcan sorgusunda, "Yarbay Şakir Çınar, 'ateş edin, top atın yaklaştırmayın' diyordu. Ben de, 'Kime ateş edeyim, bizim vatandaşlarımız' dedim ve hiçbir şey yapmadım, şarjörü boşalttım" dedi.

'YANLIŞ BİR ŞEY YAPMIYORUZ DEĞİL Mİ'

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Kapalı Cezae İnfaz Kurumu yerleşkesinde yaptığı duruşmaya, 1'i yüzbaşı, 3'ü üstsubay, 4'ü astsubay ve 20'si uzman çavuş ve uzman erbaştan oluşan 28 tutuklu sanığın tamamı katılırken, erlerden oluşan 34 tutuksuz sanıktan 12'si katıldı.

İlk üç duruşmada 21 tutuklu sanığın sorgusu tamamlandı. Duruşma, tutuklu sanık Astsubay Erkan Taşdemir'in sorgusu ile başladı.

Sorgusunda darbe günü 17.03 sıralarında 3. Kolordu Komutanlığı'ndan telefonuna İstanbul'un çeşitli yerlerine saldırı olabileceği şeklinde mesaj geldiğini söyleyen tutuklu sanık Astsubay Erkan Taşdemir, kışladan Sabiha Gökçen'e terör saldırısı nedeniyle çıkarıldıklarını söyledi. Taşdemir, "Aracın şoförü Serkan Bozkurt nizamiyeden çıkarken Mehmet Ali Üstteğmen'e, 'yanlış bir şey yapmıyoruz değil mi' diye sordu. Komutan da, 'başımızda bölük komutanımız var, bir şey yaparsa hesabını verir' diye yanıt verdi" dedi.

Sabiha Gökçen'e vardıklarında halkın orada toplandığını gördüklerini belirten Taşdemir, silah kullanmadığını, kendi araçlarından da silah kullanan olmadığını söyledi.

Olay gecesi Sabiha Gökçen'e giden tanklardan birinin komutanlığını yapan tutuklu sanık Piyade Astsubay Sinan Torunoğlu, Zırhlı Muharebe Aracı'na (ZMA) MG3, piyade tüfeği, zırhlı mahebere aracı mühimmatı yüklediklerini söyledi.

'UÇAKSAVAR YÜKLÜYORSUNUZ, SEN HİÇ ELİNDE UÇAK OLAN TERÖR ÖRGÜTÜ GÖRDÜN MÜ'

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, "Terör saldırısı olacak diye uçaksavar yüklüyorsunuz. Sen elinde uçak olan terör örgütü gördün mü" diye sordu.

Sanık Torunoğlu bu soruyu, "Terör saldırısı olduğu için her türlü mühimmatı yükleyebilirsiniz" sözleri ile yanıtladı.

Sabiha Gökçen'e gittiklerinde halkın toplandığını, tepki gösterdiğini söyleyen Torunoğlu, halka ateş açılmamasına yönelik ilk talimatın Üstteğmen Uğur Can Bekhan tarafından verildiğini söyledi.

'56 AYDIR BİZİ HAZIRLIYORLARMIŞ'

Torunoğlu, "Şimdi anlıyorum 5-6 aydır bizi hazırlıyorlarmış, buradaki insanların hepsi mahsumdur, bizi kandırmışlar" dedi.

'ATEŞ EDİN DİYE BAĞIRIYORDU'

Terör saldırısı gerekçesiyle Sabiha Gökçen'e gittiklerini söyleyen tutuklu sanık Astsubay Recep Özcan, Yarbay Şakir Çınar'ın kendi tankına bindiğini, havaalanına doğru yola çıktıklarını söyledi. Havalimanı'nda toplanan halkın kendilerine tepki gösterdiğini söyleyen Özcan, "Halk tepki gösteriyordu. 'Niçin geldiniz' diyorlardı. O arada Şakir Yarbay 'ateş edin' diye bağırıyordu. Ben, 'kime ateş edeyim, bizim vatandaşlarımız' dedim. Bana aşırı derece bağırdı. Baskı altında kaldım. Şarjörü takarak havaya ateş ettim. 'İnsanlar terör olmadığını söylüyorlar, niye geldik buraya' dedim. 'Top at, yaklaştırmayı insanları' dedi ancak ben artık hiçbir şey yapmadım. Muhammed Mustafa Şenel de tehdit edildiği için havaya ateş ettiğini söyledi. Halk tepki gösterdi, tankın üstü doldu, biz de tankı istop ettik. Şakir Yarbay artık hiçbir şey yapmıyordu, korkmuş, susup kalmıştı. Polisler geldi, teslim olduk" dedi.

O gün Yarbay Şakir Çınar'ın kendilerine Türkiye ve yoğunlukla İstanbul'a genel bir terör saldırısı olacağını söylediğini belirten tutuklu sanık Üstteğmen Uğur Can Bekhan, "Yarbay Şakir Çınar, bize, Atatürk Havalimanı ve köprülerin emniyete alındığını, bizim de Sabiha Gökçen Havalimanı'nı emniyete alacağımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün de bizimle hareket edeceğini söyledi" dedi.

'GÖRMÜYORMUSUNUZ HALK VAR, ATEŞ ETMEYİN'

Sabiha Gökçen'e doğru yola çıktıklarını söyleyen Bekhan, "Havalimanına gittik. Bariyerleri yıktık. Bir kadın, 'evladım Genelkurmay Başkanınızı rehin aldılar, sen onlara uyma' dedi. Bir başkası da darbe yaptığımızı söyledi. Ondan sonra Başbakan'ın konuşmasını söylediler. Bunlardan haberim olmadığını söyledim. O anda mermi sesi duydum. Bağırmaya başladım, 'görmüyormusunuz halk var, kim emri verdi. Saçmalamayın, kim atıyor' dedim. Astsubay Recep Özcan, 'Şakir Çınar emir veriyor' dedi. Ben de 'saçmalamayın' dedim. Hemen silahları içeri almalarını istedim. Arkadaki tanklar da aynısını yaptı. Sonra ben, 'geri dön' emri verdim. Halktan dolayı geri gidemiyoruz. Sonra polisler geldi, karakola gittik" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir yüzbaşı, 7 subay ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale gittikleri belirtiliyor.

Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye oylak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.



