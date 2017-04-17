Sadi Güven: Mühürlenmemiş oy pusulası ve oy zarfları kararı ilk kez alınmamıştır

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven referandum sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Güven, 'mühürsüz zarf' kararının ilk olmadığı ve geçerli sayılacağını söyledi.

Güven, evet mührünün de halkın iradesini yansıttığını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Sandıklar açıldıktan sonra bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulasını mühürlemeden verdiği şikayetler üzerine oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir. Tercih mührü yerine evet mührü dağıtıldığı ve kullanıldığı bilgisi alınması üzerine evet mührünün seçmenin iradesini yansıttığı evet mührü ile mühürlenmiş oy pusulalarını da geçerli saymıştır. Seçimlerde kullanılan oy pusulaları ve zarfları filigranlı olup kurul tarafından özel olarak üretilmektedir. Sandık kurulları, seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçim bittikten sonra sayıma geçilmeden önce oy pusulası, zarf sayısı ile oy kullanan seçmen sayısının sağlamasını yapmaktadır. 7 kişilik sandık kurullarının en az 5 tanesi siyasi parti temsilcilerinden oluşmaktadır. Onların tuttuğu ıslak imzalı tutanaklar YSK'ya geldiği anda partilerle paylaşılmaktadır ve bu akşam da paylaşılmıştır.

EVET VE HAYIR OYLARI ARASINDAKİ FARK 1 MİLYON 252 BİN 361

Kurulumuza intikal eden kesin olmayan sonuçlara göre saat 23.00 itibariyle sisteme girilmeyen sandıklardaki seçmen sayısı 594 bin 76. Evet ve hayır oyları arasındaki fark 1 milyon 252 bin 361.

BU SONUCA GÖRE HALK OYLAMASINDA 'EVET' ÇIKMIŞTIR

23.00 itibarıyla sisteme girilmeyen açılan sandıklardaki seçmen sayısının 56 milyon 147 bin 506 olduğu, sisteme girilmeyen toplam 594 bin 76 seçmenin olduğu, 'evet' oyları toplamının 24 milyon 763 bin 516 olduğu, 'hayır' oyları toplamının da 23 milyon 511 bin 155 olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuca göre halk oylamasında 'evet' çıkmıştır.

SANDIKLARIN TAMAMINA YAKININDA AK PARTİ VE CHP'LİLER GÖREV YAPMIŞTIR

Kesin sonuçlar itiraz süreleri dikkate alındığında en geç 11-12 gün sonra açıklanacaktır. Mühürsüz zarf kararı ilk değil. Sandıkların tamamına yakınında AK Parti ve CHP'liler görev yapmıştır. Tutanakları ıslak imzalarla imzalanmıştır.

MÜHÜRLENMEMİŞ OY PUSULASI VE OY ZARFLARI KARARI İLK KEZ ALINMAMIŞTIR

Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş, yani siyasi partili üyeler tarafından mühürlenmemiş oy pusulası ve oy zarflarının geçerli olduğuna ilişkin kararı ilk kez almamıştır.

SADECE 6 DAKİKA YOĞUNLUKTAN DOLAYI KAYIT VERİLEMEMİŞTİR

Kurulumuzdan bazı siyasi partilerin kayıt alamadıkları söylenmektedir. Sadece 6 dakika yoğunluktan dolayı kayıt verilememiştir. Halkoylamasıyla ilgili kurulumuz tarafından bilgilendirme mesajı almak isteyenlere e-posta ve SMS ile bilgilendirme mesajı yolladık.'

DHA