Sağlık Bakanı Recep Akdağ Şile'de gençlerle bir araya geldi

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, anayasa değişikliği referandum çalışmaları kapsamında Şile'de ziyaretlerde bulundu.

Bakan Recep Akdağ, Ak Parti Şile İlçe teşkilatının Şile Kültür Merkezi'nde organize ettiği “Genç Kürsü" programına katılarak gençlere hitap etti.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ konuşmasında "Şile'de bu salonda gördüğüm manzara artık büyük ölçüde Şile'nin kararını verdiğini görüyorum ancak bu birliktelikler, bu sohbetlerin büyük faydası var. Çünkü vatandaşın kafasını karıştırmak isteyen,farklı bir algı oluşturmak isteyen çevrelerin, hadi kendi ifadeleriyle söylemek gerekirse 'Hayır' cephesinin oluşturabileceği olumsuzluğu ortadan kaldırmak hepimizin vazifesidir." dedi.

"GENÇLERİ SEÇİLMEYE LAİK GÖRMEYENLERİ HUZURUNUZDA ŞİDDETLE KINIYORUM"

18 yaşındakilerin milletvekili seçilebilmesini düzenleyen anayasa maddesini eleştirenlere cevap veren Recep Akdağ, "Demokrasiyle yürütülen bütün ülkelerde seçilme yaşının 18 ile 21 yaş arasında olduğunu ya bilmiyorlar ya da saklıyorlar. Bir de sanki gençlerin seçilme hakkı geldiğinde mecliste 600 milletvekilinin de gençlerden oluşacağı algısı yaratılmakta. Gençlerin; araç kullanmasına müsaade ediyoruz, evlenmesine müsaade ediyoruz, silah kullanmasına müsaade ediyoruz, gençlerin savaşa gitmesine müsaade ediyoruz, terörle mücadelesine müsaade ediyoruz ama seçilme yaşına gelince siz seçilemezsiniz demek gerçekten densizliğin ta kendisidir. Bu gençleri seçilmeye laik görmeyenleri huzurunuzda şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

TAVSİYE ŞU HER GÜN BİR YALAN SÖYLEYİN…

Türkiye'de 143 bin kişiye bir milletvekili düştüğüne dikkat çeken Bakan Akdağ; "Avrupa'da ortalama 50 bin kişiye bir milletvekili düşüyor. Bu meseleleri gündeme getirerek Kılıçdaroğlu'nun kafasını karıştıran birisi var. Kim biliyor musunuz Güney Amerika'da Şili diye bir memleket var. Orada getirdikleri bir reklamcı. Önce Cumhuriyet Halk Partisi bu reklamcıyla görüşürken Anayasanın Maddelerini saymışlar. Yetki adam demiş ki, 'iyi de bunlarda bir şey yok. Vatandaşa karşı nasıl bir kampanya yürüteceğiz.' İşler karışınca verilen tavsiye şu: Her gün bir yalan söyleyin hiç endişe etmeyin, bu izah yönünde zaman kazanırsınız ve sonrasında bir yalan daha söylersiniz. Seçime kadar bunu götürürsünüz. O Şili'den gelen reklamcının bilmediği bir şey var, burası Şili değil, burası Türkiye ve Türk Milletinin ferasetine inanılmaz güveniyoruz." şeklinde konuştu.

"ASKERLER CUMHURBAŞKANI SEÇİLİRDİ"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk Milleti olarak 1923'te bir Cumhuriyet kurduk ve daha sonra 1950'li yıllarda çok partili döneme geçtik. Ama O güzel insan Menderes ve iki arkadaşını asarak şehit edenler 1960 itibariyle Türkiye'yi zora sokan bir sistem ortaya koydular. Bu günkü parlamenter sistemin 1960'ta temelleri atıldı, 1980 ihtilaliyle yapılan Anayasa ile iyice yerleştirildi memlekete. Rahmetli Özal'dan önce seçilen cumhurbaşkanlarımızı hatırlayalım. Askerler Cumhurbaşkanı seçilirdi. Neden bu memleketin cumhurbaşkanları neden asker olacak anlamak mümkün değil. Dünya'nın en kabiliyetli insanları asker olduğu için mi Yok. Ama böyle bir sistem kurmuşlardı. Siz seçersiniz ama sizin seçtiklerinizi hizaya getirecek birilerinin olması lazım, bunu sebebi millete güvensizlik."



DHA