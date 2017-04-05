Sağlık Bakanlığı : Suriye'den getirilen 3 kişi yaşamını yitirdi, 29 yaralının tedavisi sürüyor

SAĞLIK Bakanlığı, Suriye'de yaşanan patlama sonrasında Türkiye'ye getirilen 29 yaralının tedavilerine devam edildiğini ve hastanelerde tedavi gören 3 yaralı yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle; "Suriye'de yaşanan patlama sonrasında yaralıların Türkiye'de tedavi görmesi talebi üzerine dün 11.05 itibariyle AFAD koordinatörlüğünde dekontaminasyon (arındırma) çadırı kurulmuş, 3 UMKE timi ve 3'ü 4 sedyeli olmak üzere 22 adet 112 ambulans ekibimiz sınırda görevlendirilmiştir. Hatay Cilvegözü sınır kapısına gelen Suriyeli yaralılara kimyasal arındırma işlemi yapılarak 112 ambulanslarıyla çeşitli hastanelere nakledilmişlerdir. Yaralıların bulunduğu hastaneler; Hatay Reyhanlı Devlet Hastanesi: 20 yaralı, Hatay Devlet Hastanesi: 3 yaralı, Hatay M.Kemal Ünv. Hastanesi: 3 yaralı (1'i yoğun bakımda), Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi: 1 yaralı, Hatay Reyhanlı Özel Sevgi Hastanesi: 1 yaralı, Adana Balcalı Üniversitesi Hastanesi: 1 yaralı olmak üzere toplam, 29 yaralının tedavilerine devam edilmekte olup hastanelerde tedavi gören 3 yaralı yaşamını yitirmiştir"

DHA